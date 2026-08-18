Новый директор ФК «Рязань» Павел Голубев представил стратегию развития клуба

Во вторник, 18 августа, в Рязани на пресс-конференции новый директор футбольного клуба «Рязань» Павел Голубев рассказал журналистам о планах на 2026 год, кадровых перестановках и стратегических целях команды.

Главной задачей нового руководства Павел Голубев назвал вывод рязанской команды на качественно новый уровень. По его словам, текущее положение мужской команды не соответствует ни богатой истории рязанского футбола, ни амбициям руководства региона и клуба, сообщает издательство «Пресса».

«Наша задача – вывести рязанскую команду на качественно новый уровень. Для этого мы привлекли Дмитрия Ананко, легенду российского футбола. Это что касается мужского направления. На женском направлении будет работать Роман Авдеев – тоже не новичок в футболе», — заявил Павел Голубев.

Клуб ставит перед собой амбициозную цель — выход в Первую лигу России по футболу. По итогам 2026 года ФК «Рязань» планирует войти в тройку лидеров своей лиги, а в дальнейшем для перехода в более высокие дивизионы будет проведено усиление состава.

Особое внимание на пресс-конференции было уделено работе с болельщиками. Павел Голубев с горечью отметил, что многие жители города даже не подозревают о существовании профессиональной футбольной команды в Рязани.

«Как выяснилось, жители города зачастую даже не знают, что у Рязани есть своя профессиональная команда, которая достаточно успешно выступает», — констатировал директор клуба.

Для решения этой проблемы в ФК «Рязань» создана специализированная маркетинговая команда, которая будет активно работать в социальных сетях и сотрудничать с популярными блогерами. Цель — повысить узнаваемость клуба и вернуть болельщиков на трибуны.

«Мы соскучились по болельщикам. Ждём, когда все места на стадионе будут заняты», — подчеркнул Павел Голубев.

Министр спорта Рязанской области Владимир Антманис, присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что развитие футбола является одной из приоритетных задач для регионального правительства.

«У нас развивается футбольная инфраструктура, проводят чемпионат области по футболу. Я не знаю ни одного другого субъекта России, где губернатор поручает главе муниципалитета, чтобы местные футбольные команды участвовали в турнире. Наша задача – вместе прийти к поставленной цели, а спорт учит ставить и добиваться самых амбициозных целей», — заявил министр.

По словам Владимира Антманиса, в Рязанской области футболом на различных уровнях занимаются около 40 тысяч человек. Регион сосредотачивается как на развитии любительского футбола, так и на поддержке профессиональных команд.

Уже 25 августа болельщики смогут увидеть обновлённую команду в деле. На стадионе «Рязань-Арена» ФК «Рязань» примет тамбовский «Спартак».