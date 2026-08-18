Туристы обнаружили сокровища древнего моря в Самарской области

Путешественники наткнулись во время экскурсии в Жигулях на известняк с окаменелостями морских организмов, живших здесь сотни миллионов лет назад, сообщила в беседе с «КП» сотрудница Национального парка «Самарская Лука» Анжела Манылова.

Во время прогулки у памятника Татищеву она рассказывала туристам об образовании Жигулевских гор и обратила внимание на один из камней. В нем сохранились следы древних кораллов, морских лилий, брахиопод и брюхоногих моллюсков.

«Смотрю — а вот они, представители тех самых древних морей. В камне», — отметила Манылова.

Жигулевские горы состоят в основном из известняков и доломитов, которые образовались на дне теплого моря. Самые древние породы имеют возраст около 300 миллионов лет.

В найденном образце также нашли фузулины — вымершие одноклеточные организмы. Их раковины на поверхности известняка напоминают маленькие зерна или веретена.

По словам Маныловой, эта находка не является научным открытием, так как подобные окаменелости уже известны специалистам. Тем не менее, теперь этот фрагмент породы стал частью ее рассказа о древнем прошлом Жигулей во время экскурсий.