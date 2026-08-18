В Рунете произошел масштабный сбой

В российском сегменте интернета 18 августа зафиксированы масштабные проблемы с доступом к веб-ресурсам. Тысячи пользователей по всей стране столкнулись с невозможностью открыть сайты, социальные сети и сервисы. Данные о сбоях подтверждаются статистикой сервиса мониторинга downdetector404.

Эпицентром проблем стали два крупнейших мегаполиса страны. Только из Москвы за 15 минут на портал поступило более 1000 жалоб на отсутствие соединения. В Санкт-Петербурге за аналогичный период зафиксировано свыше 200 обращений от пользователей.

Сбой носит комплексный характер. Помимо недоступности отдельных веб-сайтов, пользователи сообщают о проблемах с работой DNS-серверов (системы доменных имен), что делает невозможным корректное преобразование адресов сайтов и их загрузку. Также зафиксированы перебои в работе социальной сети ВКонтакте.

Неполадки затронули и инфраструктуру интернет-провайдеров. Согласно статистике downdetector404, за 15 минут около 400 абонентов провайдера Lovit сообщили о проблемах с подключением. На «Ростелеком» за это же время поступило 137 жалоб на качество связи и отсутствие доступа к сети.