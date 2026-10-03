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Происшествия

Рязанец получил судимость за дебош в поезде и нападение на сотрудника полиции в Орле

Анастасия Мериакри
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Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор жителю Рязанской области, который устроил скандал в поезде дальнего следования и применил силу к сотруднику полиции. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Инцидент произошел 4 марта 2026 года. Начальник поезда дальнего следования сообщил в линейное управление МВД России на станции Орел о неадекватном поведении одного из пассажиров. Прибывший на место сотрудник патрульно-постовой службы обнаружил в вагоне рязанца, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина имел неопрятный внешний вид, мешал проезду других пассажиров и своим поведением оскорблял общественную нравственность.

На законное требование полицейского покинуть вагон дебошир ответил агрессией. Житель Рязанской области нанес сотруднику полиции удар рукой в область живота. После доставления в линейный отдел полиции мужчина продолжил противоправное поведение — в грубой нецензурной форме он стал оскорблять стража порядка, унижая его честь и достоинство как представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

Суд пришел к выводу о полной доказанности вины подсудимого. В качестве наказания жителю Рязанской области назначен денежный штраф, при этом в срок наказания было зачтено время его нахождения под стражей.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.

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