Стала известна предварительная причина смерти Анатолия Кашпировского

Стали известны новые детали кончины знаменитого советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского. По предварительным данным, которыми поделился канал «База», причиной смерти 87-летнего целителя стала остановка сердца.

Как рассказал изданию директор психотерапевта, ухудшение состояния произошло внезапно. Всего три дня назад Анатолия Кашпировского госпитализировали в медицинское учреждение из-за критически низкого артериального давления. Сегодня родным и близким сообщили печальную новость о его кончине.

По словам представителя артиста, ранее Анатолий Кашпировский регулярно проходил медицинские обследования и не высказывал серьезных жалоб на самочувствие.

В настоящее время семья знаменитого психотерапевта занимается организацией похорон. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.