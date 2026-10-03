Павел Малков сообщил об уничтожении беспилотников над Рязанской областью

Ночью 3 октября средства противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки на территорию Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
«Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Малков.
Согласно данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 2 октября до 08:00 3 октября дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили в общей сложности 218 украинских беспилотников самолетного типа.