Рязанская область предложила ориентир по росту платы за ЖКУ на 2027 год

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области подготовило и направило в Федеральную антимонопольную службу России официальное предложение об индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Согласно документу, с 1 июля 2027 года средний рост совокупного платежа по региону может составить 14,2%.

Установленный показатель представляет собой законодательно закрепленный максимальный процент, на который в среднем по субъекту Федерации может увеличиться общая сумма в квитанции. Этот лимит распространяется на весь спектр жилищно-коммунальных услуг, включая холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление и обращение с твердыми коммунальными отходами. Важно отметить, что это усредненный показатель по региону, и рост платежей по отдельным ресурсам может варьироваться в установленных рамках.

В 2026 году, как следует из постановления Правительства РФ от 25 ноября 2025 года № 3413-р, уровень индексации для Рязанской области был установлен в размере 1,7% на 1 января и 14% на 1 октября. Это означает, что в течение года повышение тарифов происходило в два этапа: сначала медленно, а затем стремительно.

Окончательное решение по данному предложению примет ФАС России после проведения необходимых расчетов и согласований на федеральном уровне.