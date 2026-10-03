Власть и политика

Павел Супрун проинспектировал стройки в трех округах Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Павел Супрун в рамках рабочей поездки посетил Сараевский, Сапожковский и Шацкий муниципальные округа. Ключевой темой визита стал контроль за реализацией объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, выполняемых в рамках важнейших государственных программ.

Особое внимание в ходе поездки было уделено дорожной инфраструктуре, обновляемой по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В Шацком и Сараевском округах Павел Супрун лично осмотрел ход капитального ремонта двух значимых участков. Первый — автомобильная дорога Тамбов — Шацк протяженностью 12 километров, второй — трасса Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда, длина которой составляет 13 километров.

На обоих объектах подрядчики выполняют устройство регенерации дорожного покрытия, а также укладку нижнего и верхнего слоев асфальтобетона. Заместитель председателя правительства дал подрядным организациям четкое поручение нарастить темпы работ, чтобы обеспечить их полное завершение до 1 декабря текущего года.

Важной частью программы визита стала инспекция социальных объектов в рабочем поселке Сараи. Совместно с главой Сараевского муниципального округа Валерием Дмитриевым Павел Супрун осмотрел строительную площадку нового дома культуры, возводимого по программе «Комплексное развитие сельских территорий». На объекте в настоящее время ведутся работы по монтажу пожарных емкостей и подготовке стен к облицовке. Ввод здания в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

Также заместитель председателя правительства осмотрел реконструируемый стадион на улице Ленина. Работы здесь находятся в финальной стадии: уже обустроено футбольное поле с искусственным газоном, подготовлены беговые дорожки и волейбольная площадка, для которой предусмотрено современное резиновое покрытие.

В Сапожковском округе продолжается возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Будущее трехэтажное здание находится на этапе работ по кирпичной кладке.

По результатам осмотра Павел Супрун акцентировал внимание подрядчиков и профильных служб на необходимости строгого соблюдения производственных графиков и обеспечения высокого качества выполняемых работ. По итогам визита даны соответствующие поручения ведомствам для усиления контроля за сроками и параметрами реализации всех проектов.

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