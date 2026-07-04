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Новости России

Путин подписал закон о регулировании рынка топлива и поддержке НПЗ

Анастасия Мериакри
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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщают РИА Новости.

Согласно документу, правительство РФ наделяется полномочиями самостоятельно определять виды топлива, допущенные к обороту на территории Российской Федерации. Это позволит гибко регулировать рынок в зависимости от текущей ситуации с поставками и производством.

Закон вводит важное нововведение — допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом использованный прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного в результате смешения топлива.

Для получения вычета акциза производителям дается три месяца на сбор документов, подтверждающих факт смешения. Однако в случае возврата покупателем бензина, произведенного таким способом, уплаченный акциз возмещаться не будет.

Закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве автомобильного бензина путем смешения, а также при импорте топлива уполномоченными организациями (их перечень определит правительство).

При импорте бензина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9. Для импорта из других стран норматив будет определяться исходя из индикативной цены на бензин Аи-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из морских портов.

Отдельное внимание уделено поддержке крупных нефтеперерабатывающих заводов. На год — до конца 2026 года — продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей. Это позволит предприятиям завершить начатые инвестиционные программы в условиях меняющегося рынка.

Все нормы, связанные с дополнительным обеспечением моторным топливом внутреннего рынка, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года. Положения о модернизации НПЗ имеют обратную силу с 1 января 2026 года.

Закон вступает в силу после его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки.

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