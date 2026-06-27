Соседи рассказали о погибшей при отравлении готовой едой в Астрахани

Погибшая при массовом отправлении готовой едой в Астрахани была многодетной матерью, ее звали Эльмира, пишет издание «Арбуз».

По данным следствия, в больницы госпитализировали 14 человек, включая четырех детей. У них диагностировали сальмонеллез.

Соседи погибшей рассказали, что она жила одна. У нее остались трое взрослых сыновей, а также дочь. На днях мать собралась вместе с ней и внучкой. Среди блюд на столе были рыбные котлеты, которые считают причиной отравления.

«Эльмире вскоре стало плохо — начались рвота и другие симптомы», — говорится в публикации.

Женщине вызвали скорую помощь, но она отказалась от госпитализации. Вскоре ее состояние резко ухудшилось. В итоге пациентка умерла в больнице. Также у нее осталась семь собак, за ними пока присмотрят соседи.

Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.