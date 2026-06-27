Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik
Новости России

Соседи рассказали о погибшей при отравлении готовой едой в Астрахани

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Погибшая при массовом отправлении готовой едой в Астрахани была многодетной матерью, ее звали Эльмира, пишет издание «Арбуз».

По данным следствия, в больницы госпитализировали 14 человек, включая четырех детей. У них диагностировали сальмонеллез.

Соседи погибшей рассказали, что она жила одна. У нее остались трое взрослых сыновей, а также дочь. На днях мать собралась вместе с ней и внучкой. Среди блюд на столе были рыбные котлеты, которые считают причиной отравления.

«Эльмире вскоре стало плохо — начались рвота и другие симптомы», — говорится в публикации.

Женщине вызвали скорую помощь, но она отказалась от госпитализации. Вскоре ее состояние резко ухудшилось. В итоге пациентка умерла в больнице. Также у нее осталась семь собак, за ними пока присмотрят соседи.

Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Над Рязанской областью силы ПВО сбили три украинских беспилотника

Популярные материалы

Погода

Европейская жара до +30°С придет в Рязань в конце июня, в июле откроется грозовой сезон

До 29 июня погоду в регионе будет определять отрог южно-европейского антициклона. Сахарский воздух, проходя через Францию, Германию и Финский залив, будет смешиваться с более северными воздушными массами и доходить до Рязани уже не таким жарким, а слегка теплым и комфортным.
Интересное

Конец «дьявола во плоти» близок: Зеленского ждёт не просто отставка, а страшная гибель — главные пророчества

Ванга, Жириновский и экстрасенс Янко сошлись в одном. Бегство, трибунал или смерть — финал будет одинаково печальным.
Новости России

Сладков раскрыл необычную деталь о покойном Сергее Иванове

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов обладал...
Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена новых звездных пар реалити «Большой куш 2»

Телеканал ТНТ продолжает интриговать зрителей и раскрыл имена еще двух звездных пар, которые примут участие в азартном реалити-шоу «Большой куш 2» (16+).
Политика

Генерал оценил истерику Зеленского провести десантную операцию в Крыму

По оценке Михайлова, текущая ситуация остается тревожной, но не является критической, а Генеральный штаб ВС РФ имеет четкий план противодействия на случай реализации подобных сценариев.
Темы
Новости России

На Урале экс-полицейского и его жену обвиняют в годах насилия над детьми

Прокуратура запросила максимальные сроки для бывшего полицейского-кинолога и его...
Новости России

Замороженные головы, найденные в медцентре в Москве, могли принадлежать иностранцам

Головы, которые накануне нашли в одном из учебных центров в...
Новости России

Китаист рассказала, что жители КНР на самом деле думают о русских

Образ русских в Китае строится на уважении, искреннем интересе...
Новости России

Сладков раскрыл необычную деталь о покойном Сергее Иванове

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов обладал...
Новости России

Волгоградцы рассказали о последствиях ракетного удара по городу

Минувшей ночью жители Волгограда проснулись от оглушительного грохота и...
Новости России

Никас Сафронов рассказал о последней спутнице Михаила Ножкина

У народного артиста РСФСР Михаила Ножкина была спутница, которая...
Новости России

Актер Сергей Никоненко рассказал о ситуации в Крыму

Среди крымчан нет паники на фоне украинских атак и...
Новости России

SHOT: на СВО погиб курганский маньяк Олег Фоминых

В зоне проведения спецоперации погиб серийный убийца из Курганской...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье