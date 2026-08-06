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Новости России

В Ярославской области отразили атаку 93 БПЛА, обломки вызвали пожар на НПЗ

Анастасия Мериакри
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Ярославская область пережила самую масштабную атаку беспилотников с начала СВО. По словам губернатора региона Михаила Евраева, силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были успешно перехвачены и ликвидированы 93 вражеских БПЛА.

Несмотря на то, что все воздушные цели были уничтожены в небе, падение обломков привело к серьезным последствиям на земле. Главным инцидентом стало попадание частей сбитых дронов в резервуары нефтеперерабатывающего завода, что спровоцировало возгорание. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные и специализированные службы, принимаются все необходимые меры для скорейшей ликвидации огня.

Кроме того, обломки повредили гражданскую инфраструктуру и имущество жителей. Сообщается о возгорании трех частных домов. В нескольких многоквартирных зданиях ударной волной и падающими фрагментами выбиты стекла, также зафиксированы повреждения припаркованных личных автомобилей.

В результате атаки четыре человека получили осколочные ранения. Жертв удалось избежать. Двое женщин и мужчина были госпитализированы в медицинские учреждения, еще одному пострадавшему мужчине помощь врачей была оказана на месте, его жизни ничего не угрожает.

Михаил Евраев поблагодарил военнослужащих Министерства обороны, сотрудников силовых ведомств и министерства региональной безопасности за профессиональную работу и оперативное отражение атаки.

В настоящее время непосредственная угроза на территории Ярославской области снята, в регионе объявлен отбой.

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