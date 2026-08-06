Ювелирную матрицу обнаружили археологи на городище Старая Рязань

Археологи продолжают вести работы на городище Старая Рязань — древнем городе, некогда уничтоженном пожаром, который по-прежнему хранит немало загадок для учёных.

Одной из ярких находок сезона стала ювелирная матрица, обнаруженная при переборке осыпи западного профиля раскопа № 50. Находка была найдена на Северном мысу городища.

Как сообщают исследователи, погодные условия в этом году внесли коррективы в планы экспедиции. Обильные дожди вынудили археологов отказаться от полноценной расконсервации 50-го раскопа. Вместо масштабных раскопок на участке проводятся лишь работы по переборке осыпей и укреплению стенок раскопа в преддверии следующего полевого сезона.

Тем не менее, даже в условиях ограниченных работ раскоп продолжает радовать специалистов находками, подтверждающими высокий уровень ремесленного производства древнерусского города.

Напомним, Старая Рязань — городище на берегу Оки, бывшее столицей Рязанского княжества до его разрушения в XIII веке. Археологические исследования на памятнике ведутся уже не одно десятилетие и ежегодно приносят новые свидетельства жизни средневекового города.