В Рязани введён режим ЧС из-за разрушения крыши жилого дома на улице Юннатов

В Рязани с 4 августа 2026 года введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с разрушением крыши жилого дома по адресу: улица Юннатов, дом 12. Соответствующее распоряжение администрации города публикуют «Рязанские ведомости».

Поводом для экстренных мер стало разрушение кровли жилого дома, которое создало реальную угрозу жизни и здоровью проживающих в нём граждан. Ситуация была квалифицирована как требующая немедленного вмешательства на основании федерального законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Решение принято в соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; Постановлениями Правительства РФ о единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС; Протоколом заседания городской комиссии по ЧС от 4 августа 2026 года № 7.

Режим чрезвычайной ситуации установлен на местном уровне реагирования. Границы зоны ЧС определены в пределах придомовой территории жилого дома №12 по улице Юннатов. Это означает, что все работы и ограничительные меры будут сосредоточены именно на этом участке.

Ответственность за организацию работ возложена на Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани. Перед ведомством поставлены три основные задачи:

1. Предоставление временного жилья. Гражданам, проживающим в аварийном доме, при наличии оснований будут предоставлены жилые помещения маневренного фонда. Это временная мера, которая позволит людям находиться в безопасности на период проведения восстановительных работ.

2. Техническая экспертиза и проектирование. Специалисты проведут комплексную техническую экспертизу здания. На основании результатов экспертизы будет изготовлена проектная документация для проведения капитального ремонта.

3. Аварийно-восстановительные работы. После завершения экспертизы и подготовки проекта будет организован комплекс работ по восстановлению разрушенной крыши.