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Общество

Массовое отключение воды ждет рязанцев в ночь на 6 августа

Анастасия Мериакри
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В Рязани в ночь с 5 на 6 августа 2026 года пройдут плановые ремонтные работы на водопроводе. В связи с этим будет временно прекращена или снижена подача холодной воды в десятках домов.

Подача холодной воды будет прекращена c 22:00 5 августа до 06:00 6 августа по следующим адресам:

  • ул. 10-я Линия, д. со 2 по 50 (четная сторона), д. с 3 по 39 (нечетная сторона);
  • ул. 11-я Линия, д. со 2 по 52 (четная сторона), д. с 3 по 49 (нечетная сторона);
  • ул. 12-я Линия, д. со 2 по 68 (четная сторона), д. с 3 по 57 (нечетная сторона);
  • ул. 14-я Линия, д. со 2 по 64 (четная сторона), д. с 3 по 47 (нечетная сторона);
  • ул. 9-я Линия, д. со 2 по 32 (четная сторона), д. с 3 по 19 (нечетная сторона);
  • ул. Высоковольтная, д. 49;
  • ул. Ленинского Комсомола, д. 134/56;
  • ул. Октябрьский городок, д. с 8 по 16, д. с 22 по 32, д. с 42 по 52 (нечетная сторона), д. с 1 по 17, д. с 23 по 27, д. с 47 по 53 (нечетная сторона), д. 60 (десантный полк), д. 41а (военная комендатура);
  • ул. Осипенко, д. со 2 по 92 (четная сторона), д. с 3 по 89 (нечетная сторона);
  • ул. Островского, д. с 58 по 94 (четная сторона), д. с 67 по 105 (нечетная сторона), д. 126 (Военный комиссариат);
  • ул. переулок Осипенко, д. со 2 по 26 (четная сторона), д. с 3 по 21 (нечетная сторона);
  • ул. Строителей, д. с 1 по 37 (нечетная сторона);
  • ул. Стройкова, д. с 63 по 71 (нечетная сторона);
  • ул. Шевченко, д. 76 корп. 1, д. 78, д. 82, д. 82 корп. 1, д. 82 корп. 2, д. 83, д. 85, д. 87, д. 89, д. 91, д. 95.

Будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Ленинского Комсомола, д. 83, д. 85, д. 87;
  • ул. Татарская, д. 68, д. 91, д. 93;
  • ул. Стройкова, д. 79/51 (ГБУ РО «Родильный дом №2»).

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