Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани на улице Пойменной до 1 сентября отремонтируют 1425 квадратных метров дороги

Олеся Чугунова
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На улице Пойменной прошла встреча местных жителей, представителей ТОС, первого зампреда Рязанской гордумы Антона Астафьева, администрации города и подрядчика. Главная тема — капитальный ремонт дорожного участка от дома №41 до №53, который выполнят по областной программе поддержки местных инициатив.

Подрядчику предстоит снять старое асфальтовое покрытие, отсыпать основание песком и щебнем, уложить новый асфальт и укрепить обочины. Общая площадь объекта — 1425 кв. м, ширина проезжей части достигнет 5 метров. Все работы обещают завершить к 1 сентября.

Это уже третий проект на данной территории, реализованный с участием жителей — ранее здесь появились современные детская и спортивная площадки.

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