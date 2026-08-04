Павел Малков поручил муниципалитетам точечно отрабатывать жалобы на освещение

Губернатор Рязанской области Павел Малков поднял вопрос качества наружного освещения на заседании регионального Правительства. Работа в этом направлении ведется системно, в том числе в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», и затрагивает как трассы, так и дворовые территории в населенных пунктах.

Глава региона акцентировал внимание коллег на том, что модернизация и установка фонарей — это не просто благоустройство, а ключевой фактор безопасности. При федеральной поддержке за последние три года удалось проложить свыше 100 км новых линий.

«Только за последние три года проложили более 100 километров новых линий уличного освещения в разных муниципалитетах. За счет этого улучшается видимость на дорогах, повышается безопасность дорожного движения, нахождения людей на улицах, а это вопрос жизни и здоровья наших граждан. Работу также системно будем продолжать дальше. Уже полностью сформирован пул проектов на этот год и формируется набор на следующий. Прошу Минтранс работу контролировать, следить за тем, чтобы все выполнялось в срок и с достойным качеством», – сказал Павел Малков.

Министр транспорта Антонина Черских доложила о планах на текущий год: в 18 населенных пунктах появится 28 км новых линий. За первое полугодие объекты уже сданы в Спасском и Рыбновском округах. Кроме того, в рамках капремонта дорог по нацпроекту освещение монтируют в Сапожковском, Ухоловском округах и в р.п. Стражлово (суммарно еще 6,8 км). Параллельно заключены контракты на проектирование сетей в Ермишинском и Кораблинском округах.

Отдельно Павел Малков остановился на жалобах жителей в соцсетях (поступали из Рязани, Шацка, Ряжска и других районов). Губернатор дал поручение главам муниципалитетов совместно с ЦУРом оперативно отрабатывать каждый сигнал и восстанавливать работу фонарей.