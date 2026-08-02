Священник рассказал, что нужно сделать православным в Ильин день 2 августа

Православным христианам в День пророка Ильи стоит посетить храм или помолиться дома, попросив у Бога мужества хранить веру и воспитывать детей в православных традициях. Такой совет дал протоиерей Василий Гелеван.

Штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках — патриаршего подворья при штабе ВДВ — протоиерей Василий Гелеван в беседе с РИА Новости отметил, что лучшим способом почтить память пророка Ильи остается участие в богослужении. Если такой возможности нет, верующие могут обратиться к святому в домашней молитве.

По словам священника, в этот день стоит просить Господа даровать такую же решительность и стойкость, какие отличали пророка Илью. Гелеван призвал хранить православную веру, жить в соответствии с ней и воспитывать детей в христианских традициях, поскольку именно от них зависит будущее.

Отец Василий напомнил, что пророк Илья прославился бесстрашием и преданностью Богу. Несмотря на опасность для собственной жизни, он открыто обличил царя за поклонение языческому божеству. Позже пророк одержал победу в молитвенном состязании с жрецами Ваала, подтвердив истинность поклонения единому Богу.

В России память пророка Ильи отмечают 2 августа. На эту же дату приходится День Воздушно-десантных войск, небесным покровителем которых считается святой пророк.

Согласно Православной энциклопедии, пророк Илья родился в городе Фесва в Заиорданье. Он нес свое служение в Израильском царстве во времена правления царей Ахава и Охозии, когда в Северном царстве активно распространялся культ языческого бога Ваала. Само имя Илья переводится как «Бог мой Господь» и отражает главную цель его служения — утверждение поклонения единому Богу.