В Рязанской области в июне подешевели компьютеры: эксперт объяснил, что произошло

В июне 2026 года цены в Рязанской области выросли по сравнению с маем. Сильнее всего дорожали непродовольственные товары, меньше всего — услуги. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка РФ.

Запасы картофеля, лука, моркови прошлого года к началу лета традиционно заканчиваются. Новый урожай же только начинает поступать на рынок. Кроме того, производители и продавцы стали больше тратить на логистику — издержки они перенесли в цены. Эти причины привели к тому, что овощи в регионе в июне дорожали.

А вот предложение яиц увеличилось. Производство выросло и в целом по стране, и в Рязанской области. В результате яйца стоили дешевле, чем в мае.

Подешевели компьютеры.

«Спрос на них в предыдущие месяцы снижался, в итоге техника осталась нераспроданной. Чтобы реализовать запасы, продавцы объявляли скидки», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Тем же, кто хотел купить смартфон, в июне пришлось бы отдать большую сумму, чем в мае. Во-первых, цены на импортный товар подросли из-за некоторого июньского ослабления рубля. Во-вторых, повлияло удорожание логистических услуг.

Годовая инфляция в регионе по итогам июня составила 7,45%.