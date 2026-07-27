Изображение от wirestock на Freepik
Общество

В Рязанской области в июне подешевели компьютеры: эксперт объяснил, что произошло

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В июне 2026 года цены в Рязанской области выросли по сравнению с маем. Сильнее всего дорожали непродовольственные товары, меньше всего — услуги. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка РФ. 

Запасы картофеля, лука, моркови прошлого года к началу лета традиционно заканчиваются. Новый урожай же только начинает поступать на рынок. Кроме того, производители и продавцы стали больше тратить на логистику — издержки они перенесли в цены. Эти причины привели к тому, что овощи в регионе в июне дорожали.

А вот предложение яиц увеличилось. Производство выросло и в целом по стране, и в Рязанской области. В результате яйца стоили дешевле, чем в мае. 

Подешевели компьютеры.

«Спрос на них в предыдущие месяцы снижался, в итоге техника осталась нераспроданной. Чтобы реализовать запасы, продавцы объявляли скидки», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. 

Тем же, кто хотел купить смартфон, в июне пришлось бы отдать большую сумму, чем в мае. Во-первых, цены на импортный товар подросли из-за некоторого июньского ослабления рубля. Во-вторых, повлияло удорожание логистических услуг. 

Годовая инфляция в регионе по итогам июня составила 7,45%.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Сильный дождь не испугал рыбатлонистов в Рязани на 3-м этапе у «сердца»
Следующая статья
В массовом ДТП в Шиловском районе погиб мотоциклист, оказавшийся между машинами

Популярные материалы

Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Многие неопытные грибники думают, что это боровик. Внешне боровик и несъедобный горький горчак действительно похожи.
Новости России

Сестра назвала причину смерти 27-летней гимнастки после свадьбы в Ульяновске

У мастера спорта по художественной гимнастике и тренера Марины...
Происшествия

Одна из погибших на улице Бирюзова девочек-подростков приехала в гости из Татарстана

Тела девушек нашли рядом с многоэтажкой в начале июля.
Новости России

Эксперты рассказали, как дронам ВСУ удалось достичь Тюмени

ВСУ могли запустить специальные воздушные шары и сбросить с...
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Темы
Происшествия

В Рязани контрактника осудили на 7 лет за самовольное оставление части и сопротивление командиру

Также военнослужащего лишили воинского звания.
Общество

Сбер запустил бесплатные курсы по искусственному интеллекту для школьников и взрослых

Материалы курса доступны после регистрации. Проходить программу можно в удобном темпе, а после завершения обучения участники получат сертификат.
Происшествия

Мошенник обманул рязанских педагогов, прося деньги на «встречу комиссии»

Неизвестный сообщил, что готовиться посещение учреждения и надо заранее купить конфет и печенья для угощения членов комиссии. Для этого необходимо перевести денежные средства.
Новости кино и ТВ

Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко вышла замуж за комика

Иванченко опубликовала снимок в свадебном платье рядом с супругом в классическом костюме. 
Политика

Полковник объяснил, чем Днепропетровская область угрожает тылу России

Главную опасность представляют западные дальнобойные системы и тяжелые беспилотники, способные долетать до отдаленных российских регионов.
Новости России

Журналистка Александра Баязитова вышла из колонии во Владимирской области — Mash

Александра Баязитова была осуждена в 2023 году на пять лет колонии по делу о вымогательстве. Сама она вину не признала.
Новости России

Ночлежку для бездомных и жилые дома атаковали ВСУ в Ростовской области

В Ростове обломки беспилотников упали на жилые дома. В результате пострадали восемь человек. Двум жителям помощь оказали на месте, еще шесть человек доставили в больницы.
Происшествия

В Рязанской области мужчину осудили за избиение сестры железной кочергой

После произошедшего потерпевшей потребовалась медицинская помощь.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье