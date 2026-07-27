Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Ночлежку для бездомных и жилые дома атаковали ВСУ в Ростовской области

Алексей Самохин
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Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, силы ПВО уничтожили около 50 БПЛА. Под удар попали Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы.

В Ростове обломки беспилотников упали на жилые дома. В результате пострадали восемь человек. Двум жителям помощь оказали на месте, еще шесть человек доставили в больницы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — мужчина получил ожоги и переломы. Остальные пациенты, по информации медиков, находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Жителей поврежденных многоэтажек эвакуировали. В пункте временного размещения находятся 56 человек, там же работает медицинский пункт.

Обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, пять автомобилей, кафе и складские помещения. Кроме того, повреждения получил центр для людей без определенного места жительства. В момент атаки там находились 43 проживающих и три сотрудника, никто из них не пострадал. Сейчас учреждение продолжает работу.

Пожар на складе площадью 400 квадратных метров полностью ликвидировали.

В Ростове прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти ввели режим ЧС в границах поврежденных домов. Жителям окажут необходимую помощь,  полиция организовала оцепление пострадавших участков и мобильный пункт приема граждан, где можно получить поддержку, в том числе по восстановлению документов.

В Таганроге после падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших и возгораний нет.

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