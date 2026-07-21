В Ростове-на-Дону при загадочных обстоятельствах погибла байкерша Соната

В крупном ДТП в микрорайоне Стройгородок в Ростове-на-Дону погибла байкерша София, известная под псевдонимом Соната, пишет « АиФ ».

Женщина попала в аварию недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений» у остановки «Военвед». Журналисты отметили, что обстоятельства трагедии остаются загадочными, близкие ищут свидетелей.

«Роковое стечение обстоятельств оборвало жизнь яркой девушки, которая привыкла жить на полной скорости, но всегда оставалась предельно аккуратной за рулем», — говорится в публикации.

Ее друг рассказал изданию, что София увлеклась мотоциклами около 15 лет. Она была уверенным, аккуратным водителем и очень любила свой «Харлей». Сейчас продолжается расследование ДТП.

«Много непонятного. Сейчас и полиция, и мы ищем свидетелей аварии. Может быть, у кого-то из проезжавших мимо в тот момент водителей есть записи на видеорегистраторе, они бы очень пригодились», — сказал собеседник газеты.

Для следствия и близких погибших важен каждый нюанс. Дорога рядом с мемориалом «Авиаторам всех поколений» не считается одной из самых опасных в городе, поэтому обстоятельства аварии вызывают множество вопросов.

У Софии осталось двое сыновей. Она много времени уделяла семье, но также успевала заниматься любимым хобби. Женщина проехала на мотоцикле все черноморское побережье и Крым.

Предварительно похороны планируются в среду. Ростовское мотосообщество готовится проводить Сонату в последний путь с почестями.