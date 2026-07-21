Фото: соцсети Вадима Иванова
Новости России

Жена раскрыла детали смерти 37-летнего фитнес-блогера Вадима Иванова

Никита Рязанцев
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Фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a, незадолго до смерти имел проблемы с сердцем, рассказала его жена.

По ее словам, последний год стал тяжелым испытанием для их семьи.

«С июня 2025 года его состояние начало стремительно ухудшаться, а последние полгода были особенно тяжелыми. Мы боролись до конца, но, к сожалению, организм Вадима не справился», — написала супруга Иванова в социальных сетях.

Женщина также поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

Спортсмен стал известен как один из самых влиятельных популяризаторов силового спорта в России и основатель крупного фитнес-сообщества. На протяжении многих лет он делился опытом использования анаболических стероидов, а также рассказывал о потенциальных рисках и последствиях их применения.

Его ресурс Do4a быстро завоевал популярность в русскоязычном интернете как авторитетный источник информации о бодибилдинге и фитнесе. Благодаря усилиям Иванова тысячи людей по всей стране начали заниматься спортом и стремиться к физическому совершенству.

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