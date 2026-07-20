Военкор Коц: Спасибо Мадьяру за то, что мы наконец начали

Военкор Александр Коц проанализировал ситуацию с экспортом с Украины и то, как на неё влияют удары ВС РФ. Пост журналист опубликовал в своём канале.

Объемы экспорта Украины через черноморский морской коридор снизились после серии ударов по портовой инфраструктуре. По его словам, если в первой половине 2026 года через морской коридор ежедневно проходило 210–240 тысяч тонн грузов, то с конца июня этот показатель сократился примерно до 160 тысяч тонн в сутки.

Коц также сослался на данные украинской железной дороги. В первую неделю июля в направлении морских портов было отправлено 512 тысяч тонн зерна, а среднесуточная погрузка снизилась на 27% по сравнению с июнем.

Кроме того, военкор приводит заявления крупнейшего украинского экспортера Kernel. После ударов по терминалам в Черноморске компания сообщила о потере 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла. Также четыре из 13 крупных терминалов в районе Одессы приостановили закупку продукции.

Часть трейдеров временно прекратила закупки или попросила партнеров отложить поставки, а судовладельцы стали чаще объявлять форс-мажор.

Коц также ссылается на оценку заместителя министра экономики Украины Тараса Высоцкого, согласно которой возможные потери валютной выручки могут достигать 900 млн долларов в месяц.