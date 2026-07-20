Изображение сгенерировано AI
Политика

Военкор Коц: Спасибо Мадьяру за то, что мы наконец начали

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Военкор Александр Коц проанализировал ситуацию с экспортом с Украины и то, как на неё влияют удары ВС РФ. Пост журналист опубликовал в своём канале. 

Объемы экспорта Украины через черноморский морской коридор снизились после серии ударов по портовой инфраструктуре. По его словам, если в первой половине 2026 года через морской коридор ежедневно проходило 210–240 тысяч тонн грузов, то с конца июня этот показатель сократился примерно до 160 тысяч тонн в сутки.

Коц также сослался на данные украинской железной дороги. В первую неделю июля в направлении морских портов было отправлено 512 тысяч тонн зерна, а среднесуточная погрузка снизилась на 27% по сравнению с июнем.

Кроме того, военкор приводит заявления крупнейшего украинского экспортера Kernel. После ударов по терминалам в Черноморске компания сообщила о потере 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла. Также четыре из 13 крупных терминалов в районе Одессы приостановили закупку продукции.

Часть трейдеров временно прекратила закупки или попросила партнеров отложить поставки, а судовладельцы стали чаще объявлять форс-мажор.

Коц также ссылается на оценку заместителя министра экономики Украины Тараса Высоцкого, согласно которой возможные потери валютной выручки могут достигать 900 млн долларов в месяц.

«Считаем итог языком их собственных сводок, — пишет Коц. — Потеря до трети суточной перевалки коридора. Минус 27 процентов по железной дороге. Четыре из 13 терминалов встали. 24 поражённых судна за неделю. 900 миллионов долларов валюты в месяц.

У Украины одно рабочее морское окно. У России — четыре бассейна: Балтика, Арктика, Дальний Восток и наш Юг. Отними у незалежной Чёрное море — она осталась с Дунаем и парой поездов через Румынию.

Спасибо Мадьяру за то, что мы наконец начали». 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Госдуме назвали условия разблокировки Telegram в России за 20–40 дней
Следующая статья
Канал RT снял сюжет про участника спецоперации из Рязани, который открыл свой бизнес

Популярные материалы

Интересное

«Мне так жаль, что с Россией расстанемся!»: старица Макария оставила страшное пророчество

Эти слова она произнесла за полгода до смерти. Они звучат как приговор, но есть и утешительная часть. Что ждёт нашу страну и когда наступит просветление?
Интересное

Главный враг России — кто он? Жириновский показал пальцем на единственную страну, прогноз сбывается

Политик уверял, что именно эта страна стоит за крупнейшими потрясениями России. Спустя годы его слова вспомнили и заплакали.
Интересное

Бог решает, кому сколько жить? Священник ответил однозначно

На сайте "Азбука веры" пользователи продолжают задавать священникам вопросы...
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Новости России

Охранник склада Wildberries в Котовске рассказал о подлом решении ВСУ

Операторы украинских дронов атаковали выходы со склада Wildberries в...
Темы
Новости России

В Госдуме назвали условия разблокировки Telegram в России за 20–40 дней

По словам депутата, руководство Telegram знает обо всех требованиях, которые необходимо выполнить для легальной работы сервиса в России.
Политика

В украинских СМИ появилась информация об увольнении Сырского

Ранее ряд СМИ сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки Александра Сырского на фоне кадровых перестановок в руководстве страны и конфликта вокруг бывшего министра обороны Михаила Федорова.
Политика

Депутат Колесник назвал условие удара ракетой «Орешник» по Украине

По его словам, использование этого вооружения не связано с политическими мотивами, а зависит от развития обстановки и задач, которые стоят перед Вооруженными силами России.
Общество

Рязанцы стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор

За первое полугодие 2026 года в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 2674 обращения. Это на 326 больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 2348 обращений
Происшествия

За неделю в Рязанской области пожары повредили 14 строений и 3 единицы техники

Огнем уничтожено и повреждено 14 строений и 3 единицы техники. Спасён 1 человек. К сожалению, на пожарах есть пострадавшие.
Происшествия

В баре на Почтовой в Рязани фанат Испании сломал нос фанатке Аргентины — соцсети 

Пострадавшая написала заявление в полицию. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
Экономика и бизнес

T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов – ComNews Research

Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности SafeWall от Т2, которая набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций.
Общество

С улицы Почтовой в Рязани доставили в полицию 27 человек 

В двух кафе на улице Почтовой выявлена торговля алкогольными напитками, на которых нет необходимых сопроводительных документов. Изъято 16 литров спиртного. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье