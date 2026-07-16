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Политика

В Киеве после ночных ударов вспыхнул крупный пожар в промзоне

Алексей Самохин
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Мощный пожар произошел в Киеве после ночной атаки российских беспилотников и ракет по объектам военной и промышленной инфраструктуры. По данным SHOT, возгорание возникло в Дарницком районе столицы Украины.

Огонь охватил территорию промышленной зоны, где расположены несколько крупных предприятий. По данным сервиса NASA, фиксирующего термические аномалии, и опубликованным в сети кадрам, пожар произошел в районе производственных объектов.

По предварительной информации, под удар попал Дарницкий завод железобетонных конструкций, который выпускает железобетонные изделия и занимается изготовлением фортификационных сооружений. Рядом находится машиностроительное предприятие, специализирующееся на ремонте и модернизации железнодорожных вагонов.

Кроме того, в Святошинском районе Киева загорелось складское помещение.

SHOT также сообщает, что в зоне поражения мог находиться военный комиссариат Дарницкого района. Поблизости расположены автозаправочная станция, складские комплексы, ремонтные мастерские и производственные цеха, которые используются для обеспечения нужд ВСУ.

Помимо Киева, взрывы в ночь на 16 июля звучали в Одессе, а также в Харьковской и Сумской областях Украины. Официальной информации о последствиях ударов со стороны Минобороны России на момент публикации не поступало.

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