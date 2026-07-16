Минобороны: российские войска ночью нанесли удар по военным объектам в Киеве и Одесской области

В ночь на 16 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Киеве поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, которые были задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в портах Одесса и Южный. Как уточнили в Минобороны, эти объекты использовались для приема, хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Также при переходе морем в порты Одесской области были поражены морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.

Ранее сообщалось, что мощный пожар произошел в Киеве после ночной атаки российских беспилотников и ракет по объектам военной и промышленной инфраструктуры. Возгорание возникло в Дарницком районе столицы Украины.

Огонь охватил территорию промышленной зоны, где расположены несколько крупных предприятий. По данным сервиса NASA, фиксирующего термические аномалии, и опубликованным в сети кадрам, пожар произошел в районе производственных объектов.