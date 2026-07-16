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Медицина

Гинеколог предупредила об опасности случайных связей: многие инфекции годами протекают без симптомов

Алексей Самохин
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Случайные половые контакты могут привести к заражению опасными инфекциями, которые нередко долгое время никак себя не проявляют. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк.

По словам специалиста, среди наиболее распространенных заболеваний — гонорея, ВИЧ, сифилис, хламидиоз и вирус папилломы человека (ВПЧ). Главная опасность заключается в том, что многие из них на ранних стадиях протекают бессимптомно.

Так, гонорея у женщин примерно в 70% случаев не вызывает выраженных признаков. При этом во время родов инфекция может передаться ребенку.

ВИЧ, как отметила врач, в первые недели после заражения нередко напоминает обычную вирусную инфекцию — появляются симптомы, похожие на грипп. Затем заболевание может перейти в бессимптомную стадию, которая иногда продолжается многие годы.

Первичным признаком сифилиса обычно становится твердый шанкр — безболезненная язва, чаще всего появляющаяся в области половых органов. Через несколько недель она может исчезнуть самостоятельно, однако это не означает выздоровления. Если болезнь не лечить, она переходит во вторую стадию, когда инфекция распространяется по организму. В этот период могут появиться сыпь, увеличение лимфатических узлов, боль в горле, мышцах, головная боль, лихорадка и очаговое выпадение волос.

Еще одной распространенной инфекцией врач назвала хламидиоз. Заболевание часто развивается скрытно, а его симптомы легко спутать с проявлениями других инфекций. Без лечения хламидиоз способен перейти в хроническую форму, вызывать рецидивы и привести к серьезным осложнениям, включая воспалительные заболевания органов малого таза, поражение мочевыводящих путей и бесплодие. Во время беременности инфекция представляет опасность и для плода.

Елена Близнюк также обратила внимание на вирус папилломы человека. В большинстве случаев организм самостоятельно избавляется от инфекции в течение двух лет, однако рассчитывать только на это не стоит. При отсутствии своевременной диагностики и лечения некоторые типы ВПЧ могут стать причиной рака шейки матки и других онкологических заболеваний.

Врач рекомендовала не пренебрегать средствами защиты, проходить регулярные обследования и при любых подозрительных симптомах обращаться к специалисту.

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