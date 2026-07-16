Онколог объяснил, повышен ли риск онкологии у спортсменов

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева, скончавшаяся 14 июля в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, завершила профессиональную карьеру еще в 2003 году из-за хронической травмы руки. На фоне этой трагедии врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал aif.ru, могут ли серьезные спортивные нагрузки и травмы стать причиной развития рака.

По словам специалиста, сама по себе травма не способна вызвать злокачественную опухоль у здорового человека.

«Нельзя сказать, что профессиональный спорт автоматически повышает риск развития рака. Однако если опухоль уже существует, но пока не диагностирована, травма или серьезная нагрузка могут ускорить ее развитие», — пояснил Черемушкин.

Врач отметил, что в подобных случаях медики иногда сталкиваются с так называемыми патологическими переломами — кость ломается не из-за самой травмы, а потому, что уже поражена опухолевым процессом.

Онколог также обратил внимание, что у молодых спортсменов чаще встречаются новообразования соединительной ткани, поскольку именно в этом возрасте активно формируется скелет.

«В период интенсивного роста могут возникать остеогенные саркомы, саркомы мягких тканей, лимфомы и другие опухоли соединительной ткани. А профессиональный спорт связан с постоянными перегрузками опорно-двигательного аппарата, поэтому именно эти зоны испытывают максимальный износ», — подчеркнул эксперт.

Галина Куклева долгие годы боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. В последние месяцы ее состояние резко ухудшилось. Несмотря на применение сильнодействующих препаратов и поддерживающую терапию, болезнь победить не удалось.