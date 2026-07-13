Четверо детей заболели туберкулезом в Рязанской области

Подведены итоги оказания противотуберкулезной помощи в Рязанской области в 1 полугодии 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Число заболевших: Заболели туберкулезом 44 человека (2025г. – 50 человек), из них 4 детей в возрасте до 17 лет (2025г. – 2 детей). Все заболевшие дети были из контакта с заболевшими туберкулезом родителями.

Показатель на 100 тыс. населения: Заболеваемость составила 4,1 случая (2025г. — 4,6).

Профилактические осмотры: Одним из сдерживающих факторов распространения туберкулеза являются профилактические осмотры на туберкулез. За 6 месяцев текущего да охвачено профилактическими осмотрами 38,7% населения Рязанской области. Это не плохой показатель. Но, к сожалению, лица, не обследованные 2 года и более обследованы всего на 40,9%. А ведь именно среди этой категории населения выявляются распространенные формы заболевания, и они являются источниками инфекции.

Эффективность лечения больных туберкулезом: Внедрение современных высокоактивных противотуберкулезных и патогенетических препаратов, новых схем лечения, позволяют достичь высокой эффективности лечения как больных с лекарственно чувствительным (86,5%), так и больных с лекарственно устойчивым туберкулезом (100%).

Если вам необходимы оперативные или личные разъяснения по вопросам фтизиатрической помощи в регионе:

Единый день приема: В Рязанском областном клиническом противотуберкулезном диспансере (г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 15) каждый четверг с 15:00 до 17:00 (по предварительной записи: +7 (4912) 24-09-13).