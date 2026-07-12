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Новости России

Москвичка из ревности откусила мужу пенис

Алексей Самохин
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Жительница Москвы приговорена к пяти годам колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужу — женщина откусила ему половой орган во время ссоры на почве ревности. Подробности инцидента приводит телеграм-канал «База».

По данным СМИ, супруги прожили в браке пять лет. Поводом для конфликта стало обнаруженное женщиной сообщение мужа в переписке с другой женщиной. Как утверждает «База», после этого супруга начала готовить месть заранее — точила зубы напильником, чтобы сделать их острее.

В один из вечеров мужчина вернулся домой с работы, супруги поужинали и уединились в спальне, где женщина набросилась на него и откусила ему половой орган. От болевого шока мужчина потерял сознание; скорую помощь, вызвала сама перепуганная нападавшая.

Пострадавшего госпитализировали, ампутированный орган поместили в физраствор, и хирургам удалось пришить его обратно. Женщину задержали, на допросе она подтвердила, что заранее готовилась к нападению.

Как рассказал «Базе» лечащий врач пострадавшего Артур Вальвачёв, случай был редким и клинически сложным. По его словам, несмотря на успешную операцию, естественная эрекция к пациенту так и не вернулась спустя год после инцидента. Врач считает, что единственным вариантом для восстановления функции остаётся фаллопротезирование.

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