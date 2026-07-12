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Новости России

Женщина спаслась от насильника-мигранта в Москве, истекая кровью

Алексей Самохин
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Преображенский районный суд Москвы приговорил к трём годам лишения свободы 27-летнего уроженца Киргизии, признанного виновным в покушении на изнасилование и иных действиях сексуального характера в отношении своей соотечественницы. Подробности инцидента, произошедшего в декабре 2025 года, приводит «МК».

По данным издания, мужчина работал бригадиром на ремонте помещений в фитнес-клубе на Открытом шоссе на востоке Москвы. Когда работы подходили к завершению, он нанял по объявлению уборщицу — свою землячку, ровесницу, для генеральной уборки помещений. Несколько дней она выполняла работу под его контролем, инцидентов не возникало.

Как сообщает «МК», за три дня до Нового года, когда девушка пришла на работу и начала переодеваться в туалете, мужчина проник туда, ударил её о стену и предупредил, что до обеда в офисе никого не будет. После этого он попытался совершить в отношении неё насильственные действия. Девушка оказала сопротивление и повредила ноготь на пальце, началось сильное кровотечение.

Вид крови заставил нападавшего отказаться от дальнейших действий. Некоторое время он не мог решить, как поступить, после чего, поскольку кровотечение не останавливалось, отпустил девушку в аптеку за перевязочными материалами, предварительно забрав у неё паспорт и деньги, но дав 5 тысяч рублей на лекарства.

Вместо аптеки девушка обратилась в полицию. Подозреваемый, предположив её намерения, начал присылать угрожающие сообщения, однако это не остановило заявительницу. Сотрудники полиции выехали в фитнес-клуб и задержали мигранта.

Следствие предъявило мужчине обвинение в покушении на изнасилование и иных действиях сексуального характера. Судом ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.

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