Минобороны РФ заявило о гарантированной способности преодолевать любую ПВО Украины

Министерство обороны России опубликовало заявление, в котором утверждается, что применение высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры на Украине подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, поставленные Киеву западными партнёрами.

Речь идёт об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования — в том числе по объектам в Киеве, куда стянута значительная часть имеющихся у Украины западных комплексов ПРО.

В Минобороны также заявили о результативности групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались для доставки вооружения и военной техники.

Нанесённые сегодня удары по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, по оценке Минобороны, подтверждают возможности российских войск гарантированно поражать любые цели на территории Украины.