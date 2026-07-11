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Политика

Минобороны РФ заявило о гарантированной способности преодолевать любую ПВО Украины

Алексей Самохин
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Министерство обороны России опубликовало заявление, в котором утверждается, что применение высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры на Украине подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, поставленные Киеву западными партнёрами.

Речь идёт об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования — в том числе по объектам в Киеве, куда стянута значительная часть имеющихся у Украины западных комплексов ПРО.

В Минобороны также заявили о результативности групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались для доставки вооружения и военной техники.

Нанесённые сегодня удары по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, по оценке Минобороны, подтверждают возможности российских войск гарантированно поражать любые цели на территории Украины.

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