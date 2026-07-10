Политолог Клинцевич о саммите в Анкаре: НАТО родило мышь

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич прокомментировал итоги саммита НАТО в Анкаре, назвав его результаты незначительными на фоне громких заявлений.

«НАТО родило мышь», — написал Клинцевич.

По его словам, несмотря на пафосные декларации, разговоры о «70 миллиардах евро» и «новой архитектуре безопасности», реальная военная помощь украинской ПВО оказалась крайне скромной — Польша передала лишь пять ракет-перехватчиков PAC-3 MSE.

Эксперт обращает внимание, что для гарантированного перехвата одной баллистической ракеты противника обычно требуется две противоракеты, то есть переданного количества хватит на отражение максимум двух-трёх атак, а не на решение системной проблемы нехватки вооружения, о которой говорят уже несколько лет.

Клинцевич также отметил, что даже эта цифра вызвала неопределённость.

«И даже эта скромная цифра прошла через скандал: польское Минобороны сначала мямлило про «от четырех до шести», уходило от прямого ответа, а замминистра Цезари Томчик подчёркивал, что переданное количество «не влияет на потенциал ПВО Польши» — то есть отдали ровно столько, чтобы это было незаметно для собственной безопасности», — пишет политолог.

По мнению политолога, взамен Варшава получила лишь символическое обещание генерального секретаря НАТО Марка Рютте — в случае угрозы Польше в течение суток направят «в десять раз больше» систем и ракет. Однако, как подчёркивает эксперт, речь идёт лишь о гипотетической договорённости, а не о реальных поставках вооружения.

Клинцевич напомнил, что дефицит ракет для комплексов Patriot остаётся признанной проблемой — производственные мощности компаний Raytheon и Lockheed Martin не справляются с одновременным обеспечением потребностей нескольких театров военных действий. На этом фоне переданные ракеты стоит рассматривать скорее как демонстративный жест, призванный создать видимость единства альянса, чем как реальную военную помощь.