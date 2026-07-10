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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Общество

Три рязанских родительских комитета получат солидные суммы на свои проекты

Алексей Самохин
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Три рязанских родительских комитета получат денежные премии на реализацию проектов. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Рязанской области. 

Они стали победителями Конкурса инициатив родительских сообществ, который ежегодно проводит Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Благодаря денежным премиям проекты, созданные вместе родителями и учителями, смогут воплотиться в реальность.

Более одного миллиона рублей получит комитет школы №17 Рязани с проектом «СЕМЕЙНОЕ теАтР – просТранство». Они создадут особое место притяжения для семей: здесь будут ставить спектакли, проводить встречи и раскрывать актерский потенциал и детей, и взрослых.

Школе №63 Рязани на проект «От первых звонков до сегодняшних дней» также выделят более одного миллиона. Ребята вместе с родителями соберут архивы, воспоминания и фотографии, чтобы создать интерактивный музей школы и сохранить живую историю родного учебного заведения.

Более 600 тысяч рублей направят на проект школы №3 Рязани «Студия записи подкастов „Сила – в единстве“». У детей и родителей появится своя медиаплощадка.

Всего в регионе победителями конкурса становились проекты 12 родительских комитетов. При этом Шиловская школа №1 и школа №3 Рязани одерживали победу уже дважды.

«Победа в конкурсе помогает превращать идеи в реальные дела: в наших школах проходят масштабные фестивали и концерты, открываются центры туризма и турклубы, создаются фильмы и видеосюжеты, ведется изучение истории родного края. Премии дают проектам прочную основу для долгой и полезной работы», – отметила министр образования Рязанской области Ольга Прушковская.

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