Фото: УМВД Рязанской области
Происшествия

В Рязани водителя арестовали за тонировку

Алексей Самохин
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В Рязани очередному водителю, совершившему нарушение, связанное с тонировкой автомобиля, суд назначил наказание в виде 2 суток административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Вчера, 9 июля, в 01:34, в городе Рязани вблизи дома № 15 А по улице Соборной, 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» воспрепятствовал сотрудникам Госавтоинспекции в исполнении обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали, что водитель иномарки, на стеклах которой было нанесено темное пленочное покрытие, после остановки транспортного средства не представил их для измерения светопропускаемости (пленка была снята водителем до проведения измерений на предмет соответствия требованиям безопасности колесных, транспортных средств).

Тем самым рязанец не позволил произвести повторный замер по делу об административном правонарушении (ранее это транспортное средство останавливали и нарушителю было указано ликвидировать тонировку).

Таким образом, мужчина совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ (на неоднократные требования прекратить противоправные действия не отреагировал). 

Водитель, допустив неповиновение законному требованию сотрудника полиции, не выполнил требование о прекращении указанных противоправных действий, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения материалов, составленных сотрудниками Госавтоинспекции при фиксации правонарушения, суд назначил водителю автомобиля «Фольксваген Джетта» наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток.

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