На Башкирию обрушился мощный смерч, который движется на Москву

Мощный смерч обрушился на Башкирию, где унесло крыши многих частных домов, а целая деревня осталась без света, пишет SHOT .

Стихия ударила по Учалинскому району. Там сильные порывы ветра оборвали линии электропередачи. На месте работают экстренные службы.

«Жителей просят воздержаться от лишних поездок и не приближаться к оборванным проводам», — говорится в публикации.

Издание отметило, что смерч сформировался на фоне мощного циклона, который движется в сторону Центральной России. Непогода движется в Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области. Синоптики ожидают появление новых смерчей.

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