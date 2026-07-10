На Башкирию обрушился мощный смерч, который движется на Москву

Мощный смерч обрушился на Башкирию, где унесло крыши многих частных домов, а целая деревня осталась без света, пишет SHOT.
Стихия ударила по Учалинскому району. Там сильные порывы ветра оборвали линии электропередачи. На месте работают экстренные службы.
«Жителей просят воздержаться от лишних поездок и не приближаться к оборванным проводам», — говорится в публикации.
Издание отметило, что смерч сформировался на фоне мощного циклона, который движется в сторону Центральной России. Непогода движется в Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области. Синоптики ожидают появление новых смерчей.
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Синоптики ранее предупреждали, что в выходные смерчи, подобные тому, что недавно повредил сотню домов в Кушве в Свердловской области, могут добраться до Центральной России, включая Москву.