Адвокат рассказал, что ожидает Диану Шурыгину в следственном изоляторе

Скандально известную блогершу Диану Шурыгину (Шлянину) после суда поместят в СИЗО в карантинное отделение, рассказал « Российской газете » адвокат Алексей Мелков.

По его словам, условия и контроль там значительно жестче, чем у остальных содержащихся в следственном изоляторе.

«Это специальное помещение, куда направляют вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых или осужденных», — пояснил Мелков.

Юрист отметил, что Шурыгина пройдет медицинское обследование. Также в карантинном отделении с ней проведут занятия и беседы, в том числе с социальными работниками, педагогами и психологами. У блогерши уточнят личную информацию о семье и образовании.

В карантинном отделении осужденных также знакомят с порядком и условиями отбывания наказания, правами и обязанностями, предупреждают об ответственности за нарушения.

Уголовное дело в отношении блогерши было возбуждено в июне. Ее обвиняют в изготовлении и распространении порнографических материалов в мессенджере группой лиц по предварительному сговору. По этой статье ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Изначально суд отправил Шурыгину под домашний арест до 19 июля, запретив ей пользоваться интернетом, телефоном и почтой, а также общаться с другими фигурантами дела и посторонними лицами, кроме адвоката и близких родственников. Затем ей изменили меру пресечения.

Широкую известность Шурыгина получила еще в 2017 году после эмоционального выступления в ток-шоу «Пусть говорят», где рассказала о пережитом насилии на вечеринке.