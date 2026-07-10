Новые жилые комплексы строятся в Рязани

Госстройнадзор Рязанской области рассказал о ходе строительства новых жилых комплексов в Рязани.
На Михайловском шоссе завершается строительство ЖК «Счастье-2». Сотрудники ведомства проверили инженерно-техническое обеспечение, отделочные работы, благоустройство территории.
Дом оснащен современным противопожарным оборудованием и системами дымоудаления. Безбарьерная среда обеспечивается за счет входов на уровне земли, это важно для мам с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями.
«Большая игровая площадка оснащена всем необходимым для развлечения детей разных возрастов. Здесь есть конструкции для развития ловкости, силы и сенсорного восприятия, которые помогают детям познавать окружающий мир и получать новые впечатления в безопасной среде. Игровые элементы изготовлены из экологичных материалов, а специальное покрытие обеспечивает защиту от травм и ушибов», — говорится в сообщении Госстройнадзора.
Строительство ЖК «Вместе» по улице Братиславской идёт по графику. Специалисты Госстройнадзора провели пятую проверку. Эксперты подтвердили, что работы ведутся в соответствии с проектом: строители возводят монолитные конструкции верхних этажей. В то же время в нижней части здания уже устанавливают окна, монтируют инженерные системы и возводят стены.
«Регулярный контроль позволяет гарантировать будущим жильцам надежность и высокое качество их новых домов», — отметили в Госстройнадзоре.