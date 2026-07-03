Центр Рязани остался без света днём 3 июля

В центре Рязани днем 3 июля произошло отключение электроэнергии. Как сообщили в АО «РГРЭС», в 12:30 специалисты зафиксировали технологическое нарушение на сетях.
Без света временно остались потребители на улицах Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Маяковского, Фрунзе, Право-Лыбедской, Введенской, Николодворянской, Полонского, Садовой, Краснорядской и Почтовой.
Сейчас аварийные бригады определяют и локализуют поврежденные участки сети. После этого энергетики приступят к восстановлению электроснабжения.
В АО «РГРЭС» принесли извинения жителям за доставленные неудобства.
Получить информацию по вопросам электроснабжения можно по телефону 55-01-12.