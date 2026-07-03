Двух мотоциклистов без прав остановили в Рязанском округе

В Рязанском округе полицейские остановили двух подростков, которые управляли мотоциклами, не имея водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ходе рейда полицейские выявили и остановили 16-летнего и 17-летнего подростков, которые управляли транспортным средством. Нарушителей отстранили от управления, а транспортные средства отправили на штрафстоянку.

На место происшествия вызвали законных представителей несовершеннолетних.

В настоящее время проводится проверка, в результате которой законные представители подростков будут привлечены к административной ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Первое нарушение — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему право управления транспортным средством.

За это предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, по которой грозит штраф в размере 30 000 рублей.

Второе нарушение — управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. За это грозит административный штраф в размере 500 рублей. За повторное нарушение в течение года (ч.1.1 ст.12.1 КоАП РФ), грозит штраф в размере 5000 рублей.

Кроме того, сотрудники полицейского подразделения по делам несовершеннолетних подготовили материалы для привлечения законных представителей к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей — по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, по которой грозит штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

Согласно действующему законодательству питбайки являются спортивным инвентарем и не могут быть допущены к использованию в качестве транспортных средств на дорогах общего пользования. Для управления мопедами и мотоциклами необходимо иметь водительские удостоверения категории «М», «А1» (с 16 лет) или «А» (с 18 лет), которые выдаются лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим государственный экзамен (ст.26 Федерального закона от 10.12.1995 Nº196-Ф3 «О безопасности дорожного движения»).

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.