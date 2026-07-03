Активистка из Рязани доказала: общественная деятельность не мешает сдать ЕГЭ на 200 баллов

Участие в общественных организациях и подготовка к экзаменам — возможно ли это совместить без ущерба для знаний? Своим примером активистка Совета Первых города Рязани Светлана Петросян доказала, что возможно. Девушка не только активно участвует в жизни Движения Первых, но и сдала ЕГЭ по химии и биологии на 200 баллов.

Историей успеха Светлана поделилась в ходе Координационного Совета при Губернаторе Рязанской области Павле Малкове. Встреча была посвящена вопросам развития молодежной политики в регионе, и выступление школьницы стало одним из ярких моментов заседания.

«Движение Первых подарило мне ценные знания, навыки и жизненные ориентиры, которые помогут мне в будущем. Именно здесь я научилась быть инициативной, ответственной и неравнодушной к тому, что происходит вокруг. Несмотря на активную деятельность в Движении Первых и участие в многочисленных проектах, мне удалось успешно подготовиться к ЕГЭ и показать наивысший результат по химии и биологии. Думаю, это убедительное доказательство того, что общественная активность и отличная учеба могут успешно сочетаться», — обозначила Света входе своего выступления.

Высокие баллы по химии и биологии — не единственное достижение активистки. В 2025 году она стала победителем конкурсного отбора и приняла участие во Всероссийском Слёте Юннатов в Мурманске, а также является постоянным участником региональных проектов Движения Первых. В течение школьной жизни девушка также являлась председателем первичного отделения Движения Первых школы №11, входила в состав Совета Первых города Рязани.

Об успехе Светланы в своих социальных сетях на днях рассказал Губернатор Рязанской области Павел Малков.