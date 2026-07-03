В Рязани почти на полтора месяца перекроют движение по улицам Новикова-Прибоя и Луговой

В Рязани в связи с масштабными работами на коммунальных сетях вводится длительное ограничение для движения транспорта. С 8:00 6 июля до 18:00 14 августа закроют проезд по участкам двух городских улиц, сообщила администрация областного центра.

Временный запрет на проезд вводится из-за проведения капитального ремонта теплотрассы. Перекрытие затронет следующие отрезки дорожной сети:

Улица Новикова-Прибоя — от дома №14 до перекрёстка с улицей Луговой;

Улица Луговая — от дома №21 до пересечения с улицей Новикова-Прибоя.

В зоне ремонта дорожные службы установят временные защитные ограждения, а также смонтируют необходимые предупреждающие и предписывающие знаки для водителей. Городская администрация призывает рязанских автомобилистов заранее ознакомиться со схемой ограничений и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты при планировании поездок.