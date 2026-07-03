Розовые, фисташковые или оранжевые: кто найдёт «Сокровища императора» в финале проекта на ТНТ?

В это воскресенье зрители ТНТ увидят долгожданный финал приключенческого реалити «Сокровища императора» (16+). На протяжении трёх месяцев звёздные пары проекта колесили по многоуровневому городу Чунцину, преодолевали препятствия, пробовали такую острую пищу, от которой можно было бы разжечь костёр, занимались китайским ремеслом, учили национальные танцы, при этом успевали ругаться и мириться.

В итоге в финале оказались три звёздные пары: розовые Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, оранжевые Павел Деревянко с женой Зоей и фисташковые Екатерина Моргунова с подругой Кристиной Арушановой. Именно им удалось пройти этот трудный китайский путь, обойти сильнейших конкурентов и оказаться в финальной точке этого захватывающего путешествия.

Последними к этой игре присоединились фисташковые, незадолго до них пришли оранжевые и только розовые принимали участие в проекте с самой первой серии.

Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук неоднократно приходили к финишу первыми, но при этом стали чемпионами по количеству чёрных кошек, которых получали от соперников по игре.

Павел и Зоя Деревянко ворвались в игру ярко, и сразу же дали понять, что собираются идти напролом без компромиссов.

Екатерина Моргунова и Кристина Арушанова стали одной из самых любимых зрителем пар. Они не ввязывались в конфликты и скандалы и проявили себя наиболее спокойными участниками. Но поможет ли им это в финале?

В финале пары ждёт серьёзная схватка. В первый день они пройдут традиционную дистанцию, в результате которой одна из пар получит «золотую кошку» и 100% место в суперфинале. На следующую миссию отправятся лишь две пары — им предстоит выяснить, кто продолжит борьбу за сокровища, а кто поедет в Москву, остановившись буквально в шаге от победы.