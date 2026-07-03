Масштабный сбой в играх Electronic Arts затронул геймеров из России

В России зафиксированы массовые проблемы с доступом к онлайн-режимам популярных видеоигр от издательства Electronic Arts. Игроки теряют соединение с серверами в таких проектах, как Battlefield 6, EA Sports FC 26 и ряде других тайтлов компании. Об этом сообщает специализированное издание «Игромания».

На текущий момент представители Electronic Arts не давали официальных комментариев и не объясняли причины происходящего. В связи с отсутствием разъяснений пользователи вынуждены делиться жалобами и искать решения на тематических форумах и в социальных сетях.

По сообщениям игроков, сбой носит неоднородный характер. Часть пользователей отмечает, что аналогичные неполадки с подключением возникают у их знакомых в Грузии и Казахстане. У некоторых геймеров сетевые функции восстанавливаются самостоятельно, в то время как другие не могут получить доступ к серверам даже при использовании распространённых обходных путей.

Жалобы на ситуацию идут только от пользователей из России — сообщений от жителей других стран не наблюдается, отмечает «Чемпионат».

Стоит отметить, что это не первый случай ограничения доступа к популярным игровым вселенным для отечественной аудитории. В прошлом месяце о полном прекращении поддержки своих продуктов на территории России и Беларуси объявила японская компания Konami, известная по франшизам Metal Gear и Silent Hill.