Генерал рассказал, откуда запустили дроны по Подмосковью

Ночью 3 июля над Подмосковьем разыгрался очередной раунд противостояния с беспилотниками. Попытка прорыва была пресечена — атаку отразили силы противовоздушной обороны. Откуда именно летели дроны, aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, запуск, скорее всего, происходил с территории Сумской и Харьковской областей — эти регионы граничат с приграничными районами России. Современные беспилотники противника способны пролетать до полутора тысяч километров. Именно поэтому цели на значительном удалении от линии соприкосновения давно перестали быть чем-то удивительным.

Перехват таких аппаратов — задача непростая. Но, как подчеркнул Липовой, российская ПВО справилась. Основную массу дронов сбили ещё на маршруте, далеко на подступах к Подмосковью. До самого региона добрались лишь единичные аппараты — и там их тоже уничтожили.

К сожалению, не везде обошлось без жертв. В Брянской области атака украинских беспилотников унесла жизнь одного человека, ещё двое получили ранения. В тот же день, 3 июля, дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке Запорожской области — есть погибшие и раненые.

Масштаб ночной атаки раскрыли в Минобороны. Там сообщили: силы ПВО за ночь на 3 июля сбили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над разными регионами страны.