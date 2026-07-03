В новом выпуске шоу «Мастер Игры»  T-killah придумает невероятный план

Пресс-служба телеканала ТНТ анонсировала новый выпуск шоу «Мастер Игры» (16+), который выйдет в эфир в субботу, 4 июля, в 18.30.

«Он настолько посыпался, что мне стало стыдно за него!» — такое заявление сделает одна из участниц за круглым столом в адрес Александра Тарасова (T-killah).

В новом выпуске участники продолжат искать тёмных и тянуть проект к свету, как это изначально и задумано, хотя кажется, что большинство играет совсем в другую игру. Практически все знают, что Полина Диброва на тёмной стороне, но выгонять её никто не спешит. А главный «серый кардинал» проекта T-killah придумает невероятный план, чтобы в очередной раз попытаться оставить «карманную тёмную» в игре. При этом, не имея достаточных аргументов в её защиту, музыкант и продюсер прямо «поплывёт», запутавшись в своих аргументах.

Удастся ли ему отстоять тёмную Полину или же в очередной раз пострадает светлый участник и кто станет новеньким в игре?