Украинский дрон атаковал пассажирский автобус Минск — Анапа

Украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус Higer на российско-белорусской границе. Инцидент произошел в Брянской области на территории таможенного перехода «Красный камень».

По предварительной информации, дрон-камикадзе нанес удар прямо в лобовую часть транспортного средства. В момент атаки в салоне автобуса, следовавшего по маршруту Минск — Анапа, находились 14 человек: 12 пассажиров и два сменных водителя.

В результате взрыва ранения получили два человека — один из водителей и пассажир. Обоих пострадавших оперативно госпитализировали в ближайшую больницу, сообщает SHOT.