В Рязани пройдет Большой Ореховый забег

В субботу, 11 июля, в Лесопарке состоится спортивный праздник в рамках проекта «СпортАктиV Рязанской области». В программе мероприятия — забег на разные дистанции и соревнования по северной ходьбе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Программа дня:
08:00 — 08:50 — работа выставок, интерактивных площадок и аниматоров.
08:50 — зарядка для детей в формате анимационной программы.
09:00 — детские забеги на дистанции 1000 м и 500 м.
09:20 — разминка для участников забега на 5 км.
09:30 — старт забега на 5 километров.
09:40 — старт соревнований по северной ходьбе на дистанцию 2 километра.
10:00 — 11:30 — развлекательная программа и розыгрыши призов от спонсоров и партнёров.
Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a45119790fa7b0fa551f540/
10 июля с 17:00 до 19:00 и 11 июля с 08:00 до 08:50 — выдача стартовых номеров в резиденции Деда Мороза в Лесопарке.
Возрастное ограничение: 0+.