Имя Владимира Жириновского и спустя годы после его смерти продолжает вызывать интерес у тех, кто изучает политические прогнозы, пророчества и предсказания о будущем. Многие поклонники политика уверяют: часть его заявлений уже сбылась. Теперь внимание привлёк ещё один архивный прогноз, который касается будущего Владимира Зеленского.

После изучения старых выступлений Жириновского ряд экспертов пришёл к выводу, что политик мог указывать на 2029 год как на решающий. Подобные оценки активно обсуждают не только политические аналитики, но и люди, интересующиеся пророчествами, судьбой, знаками истории и предсказаниями о будущем. Громкое пророчество по деталям разобрали журналисты «Царьграда».

«Последний президент»: что говорил Жириновский

В своих выступлениях Владимир Жириновский крайне жёстко оценивал политическое будущее Владимира Зеленского. По словам политика, украинского лидера ожидала трагическая судьба, а его деятельность могла привести к тяжёлым последствиям для самой украинской государственности.

Именно Жириновский в эфире федерального ТВ обронил известную фразу о том, что Зеленский станет последним президентом Украины. Позднее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказывал, что слышал это заявление неоднократно ещё задолго до событий 2022 года.

На чём строились его прогнозы

Сам Жириновский не называл себя пророком или ясновидящим. Он неоднократно подчёркивал, что делает выводы на основе глубокого знания истории, анализа международной политики и закономерностей развития государств.

Политик считал, что Владимир Зеленский не сможет стать полностью самостоятельной фигурой. По его мнению, внешнее влияние на руководство страны неизбежно приведёт к ослаблению государственных институтов.

Жириновский утверждал, что украинский лидер будет действовать в интересах коллективного Запада, а итогом такой политики станет серьёзный кризис для Украины. При этом самого Зеленского он называл лишь временной политической фигурой, которой предстоит принимать решения, имеющие тяжёлые последствия.

Архивное предупреждение

В январе 2022 года, незадолго до начала специальной военной операции, Жириновский публично обратился к Владимиру Зеленскому. Тогда он заявил, что украинскому президенту уже пора готовиться к бегству, поскольку, по его мнению, страну ждут необратимые перемены.

Позже в других выступлениях политик развивал эту мысль. Он предполагал, что финал политической карьеры Зеленского будет сопровождаться хаосом и попытками покинуть страну. В качестве исторической аналогии Жириновский вспоминал события в Афганистане, когда люди в отчаянии стремились улететь из страны любой ценой.

Почему называют именно 2029 год

Особый интерес вызывает вопрос о сроках исполнения этого прогноза. Жириновский нередко называл конкретные даты или оставлял такие пояснения, которые позже стали предметом анализа.

Исследователи архивных записей обратили внимание на одно из его высказываний, где политик говорил о своеобразном «инкубационном периоде» власти продолжительностью десять лет. Если отсчитывать этот срок с 2019 года, когда Владимир Зеленский занял пост президента Украины, расчёты приводят к 2029 году.

При этом никаких подтверждений того, что именно в этот год прогноз обязательно исполнится, не существует. Речь идёт лишь об интерпретации архивных слов Жириновского, которая сегодня широко обсуждается в СМИ и социальных сетях.

Интерес к подобным публикациям остаётся высоким. Многие читатели продолжают искать предсказания Жириновского, пророчества о будущем, толкование политических прогнозов, а также пытаются сопоставить их с историческими событиями. Одни воспринимают такие заявления как необычное совпадение, другие считают их примером глубокого политического анализа, а третьи относятся к ним исключительно как к части общественной дискуссии.