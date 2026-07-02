Восемь рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по биологии

Восемь рязанских выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ по биологии. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Рязанской области Павел Малков.
100 баллов на итоговом госэкзамене получили:
Ольга Бубнова, школа №3 Рязани;
Валерия Сидорова, школа №3 Рязани;
Светлана Петросян, школа №11 Рязани;
Мария Карпухина, школа №28 Рязани;
София Громова, школа №48 Рязани;
Ярослав Грошев, школа №73 Рязани;
Ярослава Парамонова, Рыбновская школа №3;
Дарья Володина, Мурминская школа Рязанского округа.
В школе №3 Рязани сразу двое учеников учителя Галины Стуколкиной получили 100 баллов по биологии.
«Поздравляю выпускников, их родителей и педагогов!», — написал губернатор.