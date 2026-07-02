Общество

Восемь рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по биологии

Алексей Самохин
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Восемь рязанских выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ по биологии. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Рязанской области Павел Малков. 

100 баллов на итоговом госэкзамене получили:

Ольга Бубнова, школа №3 Рязани;

Валерия Сидорова, школа №3 Рязани;

Светлана Петросян, школа №11 Рязани;

Мария Карпухина, школа №28 Рязани;

София Громова, школа №48 Рязани;

Ярослав Грошев, школа №73 Рязани;

Ярослава Парамонова, Рыбновская школа №3;

Дарья Володина, Мурминская школа Рязанского округа.

В школе №3 Рязани сразу двое учеников учителя Галины Стуколкиной получили 100 баллов по биологии. 

«Поздравляю выпускников, их родителей и педагогов!», — написал губернатор. 

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