В суде по делу рязанских журналистов исследовали запись переговоров о сроках «блока на негатив»

В Рязани продолжается судебное разбирательство по делу местных журналистов, обвиняемых в вымогательстве денег у бывшего руководителя регионального Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского. На заседании 2 июля сторона обвинения представила аудиозапись очередного разговора, зафиксировавшего обсуждение условий так называемого «блока на негатив».

На скамье подсудимых находятся главный редактор издания «Вид сбоку» Константин Смирнов, бывший главред «Новой газеты — Рязанский выпуск» Алексей Фролов и экс-сотрудница интернет-СМИ Наталья Смольянинова. По версии следствия, фигуранты требовали от чиновника регулярную плату за отказ от публикаций критических материалов в его адрес.

Обнародованная в суде запись была сделана в декабре во время встречи Натальи Смольяниновой и Алексея Роготовского в одном из кафе на улице Почтовой. К этому моменту, как было заявлено ранее в суде, чиновник уже передал Константину Смирнову пакет с объектами, похожими на денежные купюры. В ходе беседы стороны затронули позиции Смирнова и Фролова. Руководителя «Вида сбоку» собеседники охарактеризовали как «конкретного» человека, с которым удалось оперативно согласовать все условия.

Основная часть диалога касалась договоренностей с Алексеем Фроловым. Из материалов дела следует, что речь шла о ежемесячных выплатах в размере 100 тысяч рублей на протяжении года. Роготовский пытался получить гарантии безопасности и уточнял, не возобновятся ли нападки в прессе после истечения этого срока.

Смольянинова заверила чиновника, что в течение года он может не опасаться публикаций со стороны Фролова, подчеркнув, что «это не шантаж», и на период тишины можно рассчитывать смело. В качестве примера она привела успешный опыт взаимодействия с Константином Смирновым, отметив, что после получения денег журналисты «успокоились» и перестали писать критические статьи. В финале аудиозаписи Смольянинова четко обозначила временные рамки обязательств: «С января по декабрь».

В январе следующего года Наталья Смольянинова и Алексей Фролов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, по версии следствия, в момент передачи Роготовским первого транша в размере 100 тысяч рублей. Судебное следствие по делу продолжается.