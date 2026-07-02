В Рязани рецидивистка ограбила знакомую после пьянки на лавочке

Жительница Рязани предстанет перед судом за ограбление своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Следователем следственного подразделения отдела МВД России по Московскому району города завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, ранее трижды судимой — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Она обвиняется в совершении грабежа.

Согласно материалам уголовного дела, в начале мая 2026 года в вечернее время женщина встретилась со своей 50-летней знакомой. Приятельницы приобрели спиртное, в процессе общения распивали его на лавочке у ДК «Приокский», после чего решили разойтись по домам.

В эти минуты фигурантка, которая нигде не работала и нуждалась в деньгах, задумала отобрать у знакомой мобильный телефон с целью дальнейшей продажи. На улице Энгельса она догнала приятельницу и в грубой форме потребовала гаджет. Потерпевшая испугалась угроз применения насилия в отношении нее и ее детей и отдала телефон рыночной стоимостью 12 тысяч рублей, а на следующий день обратилась за помощью в полицию.

Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленницу. Как выяснилось, после ограбления женщина передала чужой телефон своему сожителю, который по ее просьбе продал его. Полицейские изъяли похищенное и в дальнейшем вернули его законной владелице.

На период предварительного следствия злоумышленнице избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.